شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الزمالك فى الزيارة الأخيرة لكينيا قبل مواجهة الشرطة اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة عصر اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع الشرطة الكينى ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعود الزمالك إلى ملاعب كينيا لأول مرة منذ عام 2021، عندما فاز على توسكر إف سي بهدف نظيف سجله المغربى أشرف بن شرقى على ملعب نيايو في دوري أبطال أفريقيا.

ووصل الشرطة الكيني إلى دور الـ32 على حساب البن الإثيوبي حيث حقق الفوز بهدف مقابل لاشيء بمجموع مباراتي دور الـ64. بينما الزمالك قد أُعفى من المشاركة في دور الـ64 من الكونفدرالية بسبب تصنيفه في البطولة.

ودعم الزمالك صفوفه بصفقات قوية، وقيدها فى القائمة الأفريقية خلال الساعات الماضية على أمل مساعدته فى تحقيق نتائج جيدة فى الموسم الجديد حيث قيد الأبيض الرباعى الفلسطينى عمر فرج، محمد حمدى، البولندى كونراد ميشالاك، والسنغالى سيدى ندياي.

ويغيب عن الفريق الأبيض كل من: عمر عبد العزيز الحارس الشاب لأسباب فنية، محمود حمدي الونش لاستمرار التأهيل والتعافي من إصابته، أحمد فتوح بسبب أزمته الأخيرة فى حادث السير، محمود بنتايج لعدم قيده في القائمة الأولى، والشاب حسن أبو المعاطي لوجهة نظر فنية.