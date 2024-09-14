شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو وشلبي والجزيري يقودون هجوم الزمالك أمام الشرطة الكينى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الشرطة الكيني، المقرر لها فى الثالثة عصر اليوم السبت باستاد نيايو الوطني فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود عواد وأحمد محمود ومصطفى الزناري ومحمد عاطف وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف وناصر منسي.

ويلتقى مع الشرطة الكينى فى الثالثة عصر اليوم السبت بدور 32 فى لقاء يطمح فيه الفارس الأبيض إلى انطلاقة مبشرة تؤمن أحلامه وتثبت أقدامه عند جماهيره فى الموسم الجديد.

ويستهدف فريق الزمالك حصد الثلاث نقاط أمام بطل كينيا والفوز عليه بفارق أهداف مريح يؤمن موقفه فى مباراة العودة، المقرر لها 20 سبتمبر الجاري، وحتى لا يضع نفسه فى مرمى الحسابات المعقدة، فى لقاء الإياب بالقاهرة، وذلك هو الدرس الذى يفهمه اللاعبين والجهاز الفنى جيداً.

ويغيب عن الفريق الأبيض كل من: عمر عبد العزيز الحارس الشاب لأسباب فنية، محمود حمدي الونش لاستمرار التأهيل والتعافي من إصابته، أحمد فتوح بسبب أزمته الأخيرة فى حادث السير، محمود بنتايج لعدم قيده في القائمة الأولى، والشاب حسن أبو المعاطي لوجهة نظر فنية.