شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرحب بـ محمد حمدى لاعب الفريق الجديد: "نورت الملكي" والان مع تفاصيل الخبر

رحب مسئولو نادى الزمالك بانضمام محمد حمدى لاعب فريق إنبى إلى القلعة البيضاء على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الصيفى. ونشرت صفحة الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورا للاعب مرتديا قميص الزمالك مع التعليق عليها: "نورت الملكى".

وأعلن الزمالك التعاقد مع محمد حمدى لاعب إنبى على سبيل الإعارة لمدة موسمين خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره الشرطة الكينى في ذهاب مباريات دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي تقام فى الثالثة عصر اليوم.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك صورا لملعب المباراة، حيث يقام اللقاء باستاد نيايو الوطني بكينيا.

من جهته ألقى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين، صباح اليوم السبت بمقر فندق إقامة البعثة بالعاصمة الكينية.



محمد حمدى



اللاعب بقميص الزمالك



حمدى لاعب الزمالك