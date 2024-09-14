شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة أوضاع اللاعبين بالفيفا ترفض دعوى فيتوريا لمطالبة اتحاد الكرة بكامل عقده والان مع تفاصيل الخبر

رفضت لجنة اوضاع اللاعبين بالفيفا قبول دعوى فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والتي طالب فيها الاتحاد المصري بكامل عقده والبالغ قيمته 4 ملايين يورو والتي كانت أمام قاض اسباني.

وترافع من الجانب المصري عن اتحاد الكرة المستشار محمد الماشطة المستشتار القانوني لاتحاد الكرة المصري.

وكان مسئولو اتحاد الكرة رفضوا في وقت سابق تحمل 70 ألف دولار طلب روى فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب سدادها لمحاميه، بعدما تسلم الخواجة مستحقاته كاملة، والمقدرة براتب 3 أشهر هي قيمة الشرط الجزائى.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنهم أرسلوا لفيتوريا قيمة الشرط الجزائى، وفقا للاتفاق المبرم معه ومع محاميه، لكنهم فوجئوا بالخواجة يطلب تحويل 70 ألف دولار جديدة لمحاميه، عبارة عن أتعابه، ورفض اتحاد الكرة الأمر.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن فيتوريا يهدد اتحاد الكرة بتقديم شكوى جديدة للفيفا، ولكن ليس من حقه المطالبة بعقده كاملا، كما أن اتحاد الكرة يمتلك كل الإيميلات والتحويلات المالية الخاصة بدفع مستحقاته والشرط الجزائي.