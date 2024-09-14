رقم قياسي ينتظر محمد صلاح في مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح للمشاركة مع فريقه أمام نظيره نوتنيجهام فورست خلال المباراة التي ستجمعهما عند الخامسة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وحال تسجيل محمد صلاح هدفًا خلال المباراة سيكون اللاعب الثاني الذي يسجل في كل من مباريات ليفربول الأربع الافتتاحية بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد دانييل ستوريدج الذي سجل أمام كل من ستوك سيتي في الجولة الأولى، أستون فيلا في الجولة الثانية، مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة وسوانزي سيتي في الجولة الرابعة موسم 2013/14..

صلاح نجح خلال الموسم الجاري في التسجيل أمام كلاً من إيبسويتش تاون في الجولة الأولى، وبرينتفورد في الجولة الثانية، ومانشستر يونايتد في الجولة الثالثة.

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