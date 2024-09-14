"ينتظر نهاية عقده".. أحد أندية أوروبا يهتم بضم محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يهتم باريس سان جيرمان، بضم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، في حالة عدم التجديد مع ناديه.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول، بنهاية الموسم الحالي، وأثار المصري جدلا واسعا بعد مباراة مانشستر يونايتد، بعدما قال إن هذا الموسم هو الأخير له مع الفريق.

وذكر موقع "todofichajes" الإسباني، إن باريس سان جيرمان يراقب وضع محمد صلاح عن كثب، ويبدي اهتماما كبيرا للتوقيع معه، في الصيف المقبل كلاعب حر.

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