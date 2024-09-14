أمير سعودي يرد على اتهامه بمحاولة قتل فهد المولد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

رد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، على الاتهامات التي وجهت له بشأن علاقته بسقوط فهد المولد لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب.

وسقط المولد من الدور الثاني من منزله الخاص في مدينة دبي الإماراتية، يوم الخميس الماضي، وتسبب الحادث في تعرضه لعدة كسور دخل على إثرها إلى العناية المركزة.

وأعاد الأمير السعودي نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس"، جاء فيها: "أمير سعودي يحاول قتل لاعب كرة قدم، نجاة اللاعب فهد المولد من الموت بعد قيام أشخاص يتبعون سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز باقتحام منزله بدبي ورميه من الدور الثاني بشكل متعمد ومع سبق الإصرار والترصد".

ورد عليه الأمير السعودي، وكتب: "أولا: شفى الله فهد المولد وعافاه، ثانيا: أنا في باريس، ثالثا: لا للمخدرات".

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