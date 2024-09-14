شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تجهز منتخب فراعنة اليد للكراسي المتحركة لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى منتخب كرة اليد للكراسى المتحركة مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ودياً، فى السادسة مساء اليوم على مجمع صالات حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك فى إطار الاستعدادات الأخيرة لمنتخب الفراعنة لخوض منافسات بطولة العالم للكراسي المتحركة التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 15 وحتى 22 سبتمبر الجاري على صالة د. حسن مصطفى.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة محمد الأمين، استقر على اختيار أكرم أبو ريدة مديرًا للبطولة.

وأسفرت قرعة البطولة عن لعب المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار كل من: "الهند، البرتغال، وتشيلي".

وتعد هذه النسخة الثانية من البطولة، حيث أقيمت النسخة الأولى لبطولة العالم للكراسي المتحركة في مصر 2022، وحصل المنتخب المصري على المركز الثاني والميدالية الفضية.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات من مختلف دول العالم وهم: “مصر، البرازيل، اليابان، فرنسا، أمريكا.