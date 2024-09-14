شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين الزمالك والشرطة الكينى فى الكونفدرالية بعد مرور 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

مرت 15 دقيقة من مباراة الزمالك والشرطة الكينى، المقامة حالياً باستاد نيايو الوطنى، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية ، وسيطر التعادل السلبي على النتيجة بين الفريقين. وحاول كلا الفريقين الوصول إلى مرمى الآخر دون جدوى، لينتهى أول ربع ساعة من المباراة سلبيا.

وانطلقت المباراة بالوقوف دقيقة حداداً على روح إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى، والذى توفى خلال الايام الماضية بعد صراع قصير مع المرض.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد صبحي فى حراسة المرمى ، خط الدفاع : محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر، خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود عواد وأحمد محمود ومصطفى الزناري ومحمد عاطف وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف وناصر منسي.

ويقام لقاء العودة بين الزمالك والشرطة الكينى فى التاسعة مساء 20 سبتمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي.