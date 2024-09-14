شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد على روح إيهاب جلال قبل مباراة الزمالك والشرطة الكينى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيىالسبت، 14 سبتمبر 2024 03:05 م
وقف لاعبو الزمالك والشرطة الكيني دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة الفريقين المقامة حالياً بملعب الأخير في كينيا على روح إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي الذي رحل عن عالمنا منذ أيام.
ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد صبحي فى حراسة المرمى ، خط الدفاع : محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.
خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر، خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".
ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود عواد وأحمد محمود ومصطفى الزناري ومحمد عاطف وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف وناصر منسي.
ويقام لقاء العودة بين الزمالك والشرطة الكينى فى التاسعة مساء 20 سبتمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي.
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