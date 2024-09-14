شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة خليل تتوج بذهبية الفردي ومصر تفوز بالمركز الأول للسيدات فى بطولة العالم للخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت فريدة خليل بذهبية منافسات فردي السيدات، كما حقق المنتخب ذهبية الفرق فى بطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت 17 عاما والتي تقام بالبرتغال فى الفترة من 10 إلى 16 سبتمبر الجاري.

وحققت فريدة خليل ذهبية الفردي للسيدات بعدما جاءت في المركز الأول برصيد 1391 نقطة، بينما احتلت ليلي فرج لاعبة مصر المركز الرابع برصيد 1364 نقطة، واحتلت عاليا عنايت المركز السادس برصيد 1349 نقطة، وريتاج رمضان المركز 36 برصيد 1095 نقطة.

كما حققت مصر ذهبية منافسات الفرق برصيد 4104 نقطة بينما حقق منتخب المجر الميدالية الفضية برصيد 4042 نقطة وحقق منتخب بولندا الميدالية البرونزية برصيد 3924 نقطة.

وتشارك مصر في البطولة بثمانية لاعبين ولاعبات وهم: “أحمد أسامة عبد الحميد وعمر حسام وعلي إيهاب وساني رضوان واللاعبات فريدة أبو هاشم وريتاج علاء وعالية محمود ولي لي فرج”.