شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت: ننتظر رفع إيقاف القيد خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بنادي مودرن سبورت أن النادي ينتظر رفع إيقاف القيد عن الفريق خلال 48 ساعة فقط، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن النادي أنهى كافة الأمور ويترقب فقط قرار الفيفا، الذى من المقرر الإعلان عنه بشكل رسمي الاثنين المقبل.

وسدد نادي مودرن سبورت مستحقات الغاني دياوسي تيلور خلال الأسبوع الماضي، وينتظر النادي فقط خطاباً من الفيفا يتم إرساله إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم يفيد بإنهاء أزمة مستحقات اللاعب ورفع القيد لتسجيل اللاعبين الجديد.

وكان الفيفا قرر حرمان مودرن سبورت من قيد صفقاته الجديدة، لعدم التزامه بدفع المستحقات المتأخرة للاعبه السابق دياويسي تايلور.

وأعلن نادي مودرن سبورت في وقت سابق عن فسخ تعاقده مع الدولي الغاني دياويسي تايلور، مهاجم الفريق، بعد أن ظهر بأداء مخيب للآمال في الدوري المصري.

ويبدأ فريق مودرن سبورت، تحت القيادة الفنية لـ طلعت يوسف المدير الفني للفريق، اليوم السبت، استعداداته للموسم الجديد، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون، عقب الخروج من كأس مصر بعد الهزيمة أمام زد بهدف نظيف في ربع النهائي.

وأعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت إتمام التعاقد مع 15 لاعباً ضمن خطة النادي للموسم الجديد، مع الاحتفاظ بالقوام الأساسي للفريق، وجاءت التعاقدات ضمن الخطة المتفق عليها من أجل التطوير والمنافسة على البطولات الموسم المقبل مع هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي وبعد موافقة طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول.