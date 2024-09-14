شكرا لقرائتكم خبر عن المصري بالزي الأساسي فى مواجهة الهلال الليبي بذهاب الكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

عقد الاجتماع الفني لمباراة المصري والهلال الليبي بالكونفدرالية، اليوم، وأسفر عن ارتداء النادي المصري الزي الرسمي "الأخضر" فى مواجهة مُضيفه الليبي، فيما يرتدي الهلال اللون الأزرق.

ومثل المصري في الاجتماع الفني الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق، وإداري الفريق محمود جابر.

ويختتم اليوم السبت، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعداداته لمواجهة الهلال الليبي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غداً الأحد، على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي.



الاجتماع الفني لمباراة المصري والهلال الليبي



المصري



تذاكر المباراة



ممثلو المصري

ويترأس بعثة المصري محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري والمشرف على الفريق الأول، فيما تضم البعثة 38 فردًا من بينهم 23 لاعب هم القوام الأساسي للفريق بالإضافة للجهاز الفني بقيادة علي ماهر وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات.

وكان في استقبال البعثة فور وصولها محمود جابر المدير الإداري للفريق سبق البعثة قبل أيام لإتمام كافة ترتيبات الاستقبال والإقامة والتنقلات، حيث توجهت البعثة على الفور لمقر إقامتها.