شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف داري أحدث حلقات مسلسل "عين الحسود" لصفقات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

صدمات قاسية عاشتها جماهير الأهلى فى السنوات الأخيرة بعدما التهمت الإصابات الطويلة أبرز الوافدين الجدد للقلعة الحمراء، بعدما علقت جماهير المارد الأحمر على الصفقة الجديدة الكثير من الطموحات والأحلام لما يملكها اللاعب الجديد من إمكانيات مميزة، ولكنها تفاجأ بخروجه من الحسابات الفنية من أول وهلة، وما تكرر أربع مرات الفترة الأخيرة أحدثها المغربى أشرف داري نستعرضها فى السطور التالية..

أكوتى منساه

انضم أكوتى منساه للأهلي قادما من المصري البوسعيدي بموسم 2005/ 2006 في صفقة مهمة عقب مفاوضات عديدة بين عدلي القيعي مدير التعاقدات بالأهلي والراحل السيد متولي رئيس النادي المصري السابق، حيث قام رئيس المصري للذهاب للأهلي بنفسه لإتمام الصفقة.

وشارك اللاعب مع الأهلي في أول ظهور رسمي له بمباراة الفريق أمام إنيمبا النيجيري في دوري أبطال أفريقيا لتحدث المفاجأة ويصاب بقطع في الرباط الصليبي يبعده عن الملاعب 6 أشهر.

وعاد منساه للمشاركة مع الأهلي في المباريات، حيث شارك بنهائي دوري أبطال أفريقيا 2006 أمام الصفاقسي التونسي ولكنه لم يقدم المتوقع منه.

كما عاد اللاعب مرة أخرى للمصري بموسم 2007/2008 ليختتم مسيرته الكروية بمصر في نادي وادي دجلة.

محمد محمود

مباراة واحدة ولم يشارك فيها بالكامل هي عمر علاقة محمد محمود بالأهلى، والباقى كله عذاب، ففى 8 يناير 2019 تلقى محمد محمود خبر إصابته بالرباط الصليبى بعد أول مباراة بقميص النادى الأهلى ليبدأ اللاعب رحلة التعافى من الاصابة التى ظلت 279 يوماً حتى شارك فى أول مران مع ناديه فى 14 أكتوبر الماضى، ولم تمر سوى تسعة أيام فقط حتى تلقى اللاعب أسوأ صدمة حينما سقط مجدداً فى مران الأهلى فى 23 اكتوبر الماضى مصاباً بقطع فى الرباط الصليبى بالركبة الأخرى.

بيرسى تاو

وتلقى الجهاز الفني السابق للأهلي تحت بقيادة بيتسو موسيماني صدمة قوية بعد تأكد إصابة الوافد الجديد بيرسي تاو في العضلة الضامة. بيرسى تاو خضع لفحص طبي بعد وصوله للقاهرة، وأظهر معاناته من الإصابة بشد في العضلة الضامة غاب على إثره 40 يوماً قبل أن يعود ويشارك مع القلعة الحمراء.

أشرف داري

منذ أيام تأكد غياب المغربى أشرف داري مدافع الاهلى الجديد عن مباراتى جورماهيا الكينى بدوري الأبطال لتتأجل انطلاقته الأولى مع الفريق بسبب الإصابة مع منتخب بلاده.

ويجهز الجهاز الطبى للنادى الاهلى بقيادة أحمد جاب الله، لاعبه المغربى أشرف داري مدافع الفريق لمواجهة الزمالك بالسوبر الأفريقى المقرر لها 27 سبتمبر الجاري بالسعودية.

وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها أشرف داري، لاعب الفريق، أثبتت تعرضه لجزع في كاحل القدم.

وكان أشرف داري قد تعرض للإصابة خلال وجوده مع المنتخب المغربي في فترة الأجندة الدولية لشهر سبتمبر ليتأكد غيابه عن مباراتى الاهلى أمام جورماهيا الكينى بدور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

وبدأ مدافع الاهلى برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي لتجهيزه للعودة للمشاركة الجماعية.

وحرص لاعبو الأهلي على الترحيب بأشرف داري خلال ظهوره الأول في التتش.