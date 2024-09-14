شكرا لقرائتكم خبر عن أون تايم سبورتس تنقل مباراة المصري والهلال الليبي فى الكونفدرالية غداً والان مع تفاصيل الخبر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة المصري والهلال الليبي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً، الأحد، بمدينة بنغازي الليبية.

ويختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة الهلال الليبي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها فى الثامنة مساء غد، الأحد، على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي.

ويخوض المصري مرانه اليوم على ملعب شهداء بنينا بمدينة بني غازي، وحصلت قناة الوسط الليبية على حقوق بث مباراة المصري والهلال الليبي في الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية، وجاء تردد القناة على القمر الصناعي كالتالي: 11095h27500.

ويترأس بعثة المصري محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري والمشرف على الفريق الأول، فيما تضم البعثة 38 فردًا من بينهم 23 لاعب هم القوام الأساسي للفريق بالإضافة للجهاز الفني بقيادة علي ماهر وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات.

وكان في استقبال البعثة فور وصولها محمود جابر المدير الإداري للفريق سبق البعثة قبل أيام لإتمام كافة ترتيبات الاستقبال والإقامة والتنقلات، حيث توجهت البعثة على الفور لمقر إقامتها.