شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية تساند الزمالك أمام الشرطة الكينى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

حرصت أعداد من الجالية المصرية في كينيا على الحضور إلى ستاد نيايو الوطني، لمساندة فريق الزمالك في مباراة الشرطة الكيني المقامة حالياً في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحضرت الجالية المصرية إلى الاستاد بقمصان وأعلام الزمالك ووجهت الدعم والمساندة للاعبين أثناء عمليات الإحماء.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود عواد و أحمد محمود ومصطفى الزناري ومحمد عاطف وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف وناصر منسي.