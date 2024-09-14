عمر خربين مستمر مع الوحدة حتى 2026

ياسر رشاد - القاهرة - نجح نادي الوحدة الإماراتي، في التوصل لاتفاق لتمديد عقد لاعبه الدولي السوري عمر خربين.

ويعد خربين من الركائز الأساسية في تشكيلة العنابي خلال الفترة الأخيرة، حيث يقدم مستويات رائعة.

وتوج النجم السوري بلقب هداف الدوري الإماراتي بالموسم الماضي برصيد 19 هدفا، بفارق هدفين عن فابيو ليما.

الوحدة الإماراتي يجدد عقد عمر خربين لموسم إضافي



ووفقا لما ذكرته صحيفة البيان الإماراتية، فأن نادي الوحدة الإماراتي مدد عقد مهاجمه عمر خربين، لمدة موسم إضافي

وأوضحت الصحيفة، أن خربين سيبقى مع العنابي لموسم جديد حتى 2026، مع خيار التمديد لموسم آخر.

أرقام خربين مع الوحدة الإماراتي

شارك خربين منذ انضمامه إلى الوحدة في 79 مباراة بجميع البطولات، أسهم خلالها بـ 69 هدفا، حيث سجل 50 هدفا وصنع 19 لزملائه.