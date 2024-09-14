السفير المصري يهنئ الزمالك بالفوز على الشرطه الكينى

ياسر رشاد - القاهرة - حرص وائل عطية سفير مصر في كينيا على تقديم التهنئة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد الفوز على الشرطة الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتوجه السفير المصري لغرفة ملابس الزمالك بملعب نيايو الوطني عقب اللقاء من أجل تقديم التهنئة للاعبين والجهاز الفني..

وحقق فريق الزمالك فوزاً غالياً على الشرطة الكيني بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليقطع الأبيض خطوة نحو التأهل لدور المجموعات قبل مباراة العودة المقرر لها يوم 20 سبتمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي.