لحظة بلحظة .. ليفربول 0 - 1 نوتينجهام فورست.. محمد صلاح أساسياً

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ يوسف محمد:

تلقى فريق ليفربول الإنجليزي الهزيمة بنتيجة هدف دون مقابل، أمام فريق نوتنجهام فورست، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف نوتنجهام فورست في اللقاء، اللاعب كالوم هودسون أودوي في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري ولاعب ليفربول محمد صلاح أساسيًا.

ويمكن لكل زوار ومتابعي موقع الخليج 365، متابعة أبرز أحداث المباراة، التي جمعت بين فريقي ليفربول أمام نوتنجهام فورست.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 7: هجمة لصالح ليفربول بعد تمريرة من محمد صلاح، يستقبلها لويس دياز ولكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 10: خطأ لصالح فريق نوتنجهام فورست.

الدقيقة 14: فرصة لفريق نوتنجهام فورست، لم يتمكن اينا لاعب الفريق من السيطرة عليها لتمر بجوار القائم.

الدقيقة 16: فرصة ضائعة لصالح ليفربول، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من لويس دياز اصطدمت بالقائم.

الدقيقة 18: فرصة خطيرة لليفربول، بعد عرضية من محمد صلاح يقابلها سوبوسلاي برأسية وتمر بجوار القائم.

الدقيقة 24: فرصة هدف لليفربول بعد تسديدة من ديجو جوتا من داخل منطقة الجزاء، يتصدى لها حارس مرمى نوتنجهام.

الدقيقة 27: هجمة لصالح نوتنجهام يخرجها دفاع ليفربول من داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 29: عرضية لليفربول يستقبلها فان دايك برأسية تمر بجوار القائم.

الدقيقة 35: فرصة لليفربول بعد عرضية من جوتا يقابلها روبتسون ويتصدى لها الدفاع، ويخرج الكرة إلى ركلة ركنية.

الدقيقة 37: فرصة خطيرة لليفربول بعد رأسية من ماك أليستر، يتصدى لها حارس المرمى.

الدقيقة 39: تسديدة من لويس دياز لاعب ليفربول من على حدود منطقة الجزاء، يتصدى لها دفاع نوتنجهام فورست.

الدقيقة 40: رأسية من لويس دياز لاعب ليفربول من داخل منطقة الجزاء، يتصدى لها حارس نوتنجهام فورست.

الدقيقة 44: كارت أصفر للاعب نوتنجهام فورست.

الدقيقة 45: الحكم يعلن 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 52: فرصة خطيرة لصالح ليفربول بعد تسديدة من محمد صلاح يتصدى لها حارس مرمى نوتنجهام فورست.

الدقيقة 53: عرضية من من أرنولد يقابلها جوتا برأسية تمر بجوار القائم.

الدقيقة 54: تمريرة عرضية من محمد صلاح من على حدود منطقة الجزاء، يخرجها دفاع نوتنجهام فورست.

الدقيقة 58: محاولة لليفربول بعد تمريرة من جرافينبيرج، لكنها تخرج إلى ضربة مرمى.

الدقيقة 62: كارت أصفر لربيتسون لاعب فريق ليفربول.

الدقيقة 71: كالوم هودسون أودوي يسجل الهدف الأول لنوتنجهام فورست.