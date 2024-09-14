الظهور الأول لمحمد أبو تريكة على شاشة التلفاز بعد خضوعه لعملية جراحية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

عاد النجم محمد أبو تريكة، للظهور على الشاشة مرة أخرى، في قنوات "بي إن سبورتس" لتحليل المباريات، بعد غيابه لفترة بسبب إجراء عملية جراحية.

وظهر محمد أبو تريكة اليوم، على شاشة قناة "بي إن سبورتس"، لتحليل مباراة فريق ليفربول ونوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي، المقامة حالياً، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالبريميرليج.

وكان محمد أبو تريكة، أجرى عملية جراحية وخضع لفترة نقاهة لمدة أسبوعين، غاب خلالهم، عن الظهور التليفزيوني.

ويلاقي فريق ليفربول نظيره نوتنجهام فورست حالياً، في إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

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