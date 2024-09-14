شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز فى مواجهة الجيش الرواندى بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز ، تشكيل مباراة الجيش الرواندي في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا. ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في السابعة مساء السبت باستاد أماهورو في كيجالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - فخري لاكاي - يوسف أوباما - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي