جمهور الهلال يرحب بالصفقات الجديدة على طريقتهم الخاصة

ياسر رشاد - القاهرة - حرص جمهور نادي الهلال السعودي على الترحيب بالصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية المنقضي، وذلك خلال مواجهة الرياض اليوم بالدوري.

وقامت جماهير الهلال بصناعة بانر خاص للترحيب بالصفقات الجديدة الأربعة التي تم التعاقد معها في الميركاتو الصيفي وهم كانسيلو و ماركوس ليوناردو و متعب الحربي و خالد الغنام.

ويلتقي الهلال الآن مع فريق الرياض على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2024 – 2025.

بدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: كانسيلو - كوليبالي – البليهي - الشهراني

الوسط: نيفيز – سافيتش - مالكوم

الهجوم: سالم – ماركوس – ميتروفيتش