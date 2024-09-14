عمر كمال يستعرض مهاراته في تدريب الأهلي ويحيى عطية الله يشاهد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على منصة "إكس" مقطع فيديو لعمر كمال عبد الواحد أثناء تدريبات الفريق استعدادا للقاء جورماهيا الكيني.

وظهر عمر كمال في الفيديو وهو يستعرض مهاراته مع أحد أفراد الجهاز الفني للأهلي، ووقف الوافد الجديد يحيى عطية الله مشاهدا للاستعراضات.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره جورماهيا الكيني غدا الأحد، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

الجدير بالذكر أن عمر كمان انضم إلى المارد الأحمر في موسم 2023/24 قادما من نادي مودرن سبورت.

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