"جون في نفسه".. تعليق كوميدي من رئيس قناة النادي الأهلي السابق على هدف الشيبي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق محمد العدل رئيس قناة الأهلي السابق، بشكل كوميدي على هدف لاعب فريق بيراميدز محمد الشيبي، بالخطأ في مرمى فريقه، في لقاء الجيش الرواندي المقام حالياً في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب العدل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الشيبي جون في نفسه، بعد الكعب في ماتش الأهلي، مع وضع رمز تعبيري يضحك".

وأضاف: "على نياتكم ترزقون".

ويلاقي فريق بيراميدز نظيره الجيش الرواندي، في ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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