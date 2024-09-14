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"جون في نفسه".. تعليق كوميدي من رئيس قناة النادي الأهلي السابق على هدف الشيبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق محمد العدل رئيس قناة الأهلي السابق، بشكل كوميدي على هدف لاعب فريق بيراميدز محمد الشيبي، بالخطأ في مرمى فريقه، في لقاء الجيش الرواندي المقام حالياً في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب العدل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الشيبي جون في نفسه، بعد الكعب في ماتش الأهلي، مع وضع رمز تعبيري يضحك".

وأضاف: "على نياتكم ترزقون".

ويلاقي فريق بيراميدز نظيره الجيش الرواندي، في ذهاب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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