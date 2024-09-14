شكرا لقرائتكم خبر عن هدف الموسم.. رابطة الأندية تعلن انحصار المنافسة بين وسام أبو على وإمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، انحصار المنافسة على لقب هدف الموسم بين وسام أبو على وإمام عاشور لاعبى الأهلى بعد وصول الثنائى للمرحلة النهائية للتصويت.

هدف وسام أبو على

هدف إمام عاشور

ويبحث مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في رابطة الأندية المحترفة طريقة وموعد استلام درع الدوري الذي توّج به الفريق الموسم الماضي للمرة الثانية على التوالي والـ44 في تاريخ النادي.

ويتشاور الأهلي مع رابطة الأندية المحترفة لتحديد موعد وطريقة استلام درع الدوري، ورغم أن الطرفين سبق وأتفقا على قيام الرابطة بتسليم الدرع للأهلي في حفل كبير بأحد فنادق القاهرة إلا أن ضيق الوقت قد يحول ذلك.

رابطة الأندية قررت في البداية تسليم درع الدوري للأهلي في أخر مباراة بالموسم الماضي ، لكن حصول مارسيل كولر مدرب الأهلي ولاعبي الفريق الأساسيين على راحة بعد حسم اللقب وخوض أخر 3 مباريات في الموسم بالناشئين والبدلاء جعل الأهلي يطلب تأجيل استلام الدرع لحين تواجد المدرب ونجوم الفريق الأساسيين في حفل استلام الدوري.

وتواصل الأهلي مع رابطة الأندية بعدها لإقامة حفل بأحد الفنادق وتم الاتفاق على تسليم الدرع للأهلي ، لكن ضيق الوقت وارتباطات الفريق محلياً وأفريقياً قد تتسبب في تسليم درع الدوي للأهلي دون إقامة أي حفلات ، حيث سيتم إرساله للنادي بعيداً عن اي مظاهر إحتفالية لكن الأمر سيتحدد خلال الأيام المقبلة فقد يتم إقامة حفل يتم خلاله تسليم الدرع للأهلي حال الإتفاق على موعد مناسب.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك في الثالثة عصر الاحد المقبل على ملعب نيايو الوطني ، ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.