شكرا لقرائتكم خبر عن يبدو أن هناك زئير أسد يدوي في العاصمة.. الزمالك يعلن ضم سيدي نداي والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن التعاقد مع السنغالي سيدي نداي مهاجم فريق جيدياوايي السنغالي لمدة أربعة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتبت الصفحة الرسمية للزمالك: "يبدو أن هناك زئير أسد يدوي في العاصمة .. سيدي نداي زملكاوي ".

ونجح الزمالك في حسم التعاقد مع 5 صفقات وهم عمر فرج وبن تايج وكونراد ميشالاك ومحمد حمدي وسيدي نداي .. مع عودة الثنائي حسام أشرف وأحمد محمود من الإعارة.

وكان سيدى ندياى اجتاز الكشف الطبي خلال الساعات القليلة الماضية بعد وصوله إلى القاهرة مساء يوم الأحد الماضي.

ومن المقرر أن يتم قيد اللاعب تحت السن خاصة وأنه مواليد 2005.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز رحب بالتعاقد مع اللاعب بعد متابعته في الفترة الماضية.