شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يضع صورة الراحل أحمد رفعت في غرفة ملابس الفريق والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسؤولو مودرن سبورت وضع صورة أحمد رفعت نجم الفريق الراحل، في عرفة خلع ملابس الفريق تخليداً لاسمه وذكراه بين زملائه، بعدما ودع عالمنا في يوليو الماضي إثر الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق في مباراة الاتحاد السكندري في شهر مارس الماضي.

وخضع أحمد رفعت للعلاج في المستشفى لمدة شهر كامل قبل أن يغادرها ويخضع للعلاج المنزلي إلا أنه تعرض لتوقف مفاجئ غي عضلة القلب وتدهور الحالة الصحية ليودع عالمنا.

وبدأ فريق مودرن سبورت، اليوم السبت، استعداداته للموسم الجديد الذي ينطلق يوم 25 أكتوبر المقبل، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق.

و تواجد نجوم مودرن سبورت بمعسكرهم التدريبي في القاهرة، وكان محمود عبد الرحيم جنش، غنام محمد وأحمد عاطف أبرز الحضور،كما حضر هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي لمتابعة سير التدريبات تحت قيادة طلعت يوسف بعد انضمام 15 صفقة جديدة.

وأعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت إتمام التعاقد مع 15 لاعباً ضمن خطة النادي للموسم الجديد، مع الاحتفاظ بالقوام الأساسي للفريق، وجاءت التعاقدات ضمن الخطة المتفق عليها من أجل التطوير والمنافسة على البطولات الموسم المقبل مع هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي وبعد موافقة طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول.

وكشف مصدر مسئول بنادي مودرن سبورت أن النادي ينتظر رفع إيقاف القيد عن الفريق خلال 48 ساعة فقط، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن النادي أنهى كافة الأمور ويترقب فقط قرار الفيفا، الذى من المقرر الإعلان عنه بشكل رسمي الاثنين المقبل.