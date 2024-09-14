شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال خاص للصفقات الجديدة في مران مودرن سبورت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص لاعبو مودرن سبورت على استقبال زملائهم الجدد بشكل مميز خلال المران الأول للفريق، وبدأ فريق مودرن سبورت، اليوم السبت، استعداداته للموسم الجديد الذي ينطلق يوم 25 أكتوبر المقبل، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق.

و تواجد نجوم مودرن سبورت بمعسكرهم التدريبي في القاهرة، وكان محمود عبد الرحيم جنش، غنام محمد وأحمد عاطف أبرز الحضور،كما حضر هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي لمتابعة سير التدريبات تحت قيادة طلعت يوسف بعد انضمام 15 صفقة جديدة.

وأعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت إتمام التعاقد مع 15 لاعباً ضمن خطة النادي للموسم الجديد، مع الاحتفاظ بالقوام الأساسي للفريق، وجاءت التعاقدات ضمن الخطة المتفق عليها من أجل التطوير والمنافسة على البطولات الموسم المقبل مع هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي وبعد موافقة طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول.

وكشف مصدر مسئول بنادي مودرن سبورت أن النادي ينتظر رفع إيقاف القيد عن الفريق خلال 48 ساعة فقط، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن النادي أنهى كافة الأمور ويترقب فقط قرار الفيفا، الذى من المقرر الإعلان عنه بشكل رسمي الاثنين المقبل.

وجاءت قائمة الصفقات الجديدة التي تعاقد معها مودرن سبورت كالتالي:

حراسة المرمى : محمد مجدي حارس مرمى فريق الداخلية وكريم عماد حارس مرمى فريق حرس الحدود.

الدفاع: محمد دسوقي مدافع الإسماعيلي، وطارق محمد مدافع سبورتنج، ونادر هشام ظهير ايسر وادي دجلة.

الوسط: قائد منتخب غانا للشباب فريدريك كيسي، وعبد الله حافظ لاعب وسط مهاجم فريق اركا جدينيا البولندي، وعبد الرحمن شيكا لاعب وسط مهاجم فريق الانتاج الحربي، والبلجيكي محمد اميسي جناح بلدية المحلة، وأحمد مصطفى جناح سموحة، ومحمد مسعد جناح منتخب السويس، ومحمد صبري لاعب وسط فريق بروكسي.

الهجوم: الزامبي إينوك سكالا مهاجم فريق زيسكو يونايتد، والإنجليزي فيجيري شون شيما مهاجم نادي كامبريدج يونايتد، وضياء السيد مهاجم المنصورة.



شيكا



كريم عماد



لاعب مودرن سبورت



لاعبي مودرن سبورت