شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض أول مباراتين على أرضه بالكونفدرالية بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أول مباراتين على أرضه ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بدون حضور جماهيرى، بسبب العقوبة الموقعة على النادي من كاف نتيجة أحداث نهائي البطولة الماضية.

وأكد مصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الزمالك سيواجه البوليس الكيني في مباراة الإياب في القاهره بدون جمهور، وأول لقاء في المجموعات أيضا بدون جمهور.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على الشرطة الكينى بهدف دون رد أحرزه عبد الله السعيد فى الدقيقة 45 من أحداث الشوط الأول فى اللقاء الذى أقيم باستاد نيايو الوطنى بذهاب دورالـ 32 ببطولة الكونفدرالية

سجل عبد الله السعيد الهدف من تمريرة أحمد مصطفى زيزو، ليسجل بها عبد الله السعيد تقدم الزمالك بهدف قبل ثوانى من نهاية الشوط الأول.

وفشل الفريق الكينى في إدراك هدف التعادل على مدار الشوط الثاني، وانتهت المباراة بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف.