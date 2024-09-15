شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الشرطة الكينى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 سبتمبر 2024 01:30 ص

تعود بعثة فريق الكرة بنادى الزمالك من نيروبى، اليوم الأحد، بعد خوض مباراة ذهاب دور الـ"32" بالكونفدرالية الأفريقية أمام الشرطة الكينى عصر أمس، السبت، وذلك من أجل الاستعداد لخوض مباراة العودة بالقاهرة.

ويستعد الفريق الأبيض لهذه المواجهة المهمة من خلال برنامج تدريبي مكثف، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة المدير الفني جوزيه جوميز لتجهيز الفريق بالشكل الأمثل لهذه المباراة.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكينى فى الكونفدرالية الافريقية

يستعد الزمالك لمواجهة الشرطة الكينى فى التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى إياب دور الـ"32" لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك حامل لقب الكونفدرالية

وتوج الزمالك بطلا للكونفدرالية بالنسخة الأخيرة بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بهدف دون رد سجله أحمد حمدى.

مشوار الزمالك والشرطة الكينى

وصل الشرطة الكيني، إلى دور الـ32 على حساب البن الإثيوبي حيث حقق الفوز بهدف مقابل لاشيء بمجموع مباراتي دور الـ64.

بينما الزمالك قد أُعفى من المشاركة في دور الـ64 من الكونفدرالية بسبب تصنيفه في البطولة.

قائمة الزمالك الأفريقية

وتضم قائمة الزمالك الأفريقية للموسم الجديد 35 لاعبًا وهم: حراسة المرمى: محمد صبحى – محمد عواد – محمود الشناوى – عمر عبد العزيز،خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثى – أحمد محمود – محمود حمدى "الونش" – مصطفى الزنارى – حسام عبد المجيد – أحمد مجدى – أحمد فتوح – حسن أبو المعاطى – محمود بنتايك -محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - أحمد حمدى – سيد عبد الله "نيمار" – محمد عاطف - أحمد عبد الرحيم "إيشو" -عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبى – كونراد ميشالاك،خط الهجوم: سيف الجزيرى – حسام أشرف – ناصر منسى – سامسون أكينيولا – عمر فرج – سيدى ندياي.