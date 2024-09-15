شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تعود اليوم من كيجالى بعد مواجهة الجيش الرواندى بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

تعود بعثة فريق الكرة بنادى بيراميدز من رواندا اليوم، الأحد، بعد خوض مباراة الجيش الرواندى فى ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت مساء السبت على بملعب أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي.

ويسعى بيراميدز، بقيادة الكرواتي كورنسيلاف يورتشيتش ، لحسم تأهله مبكرا لدور المجموعات في مباراة العودة بالقاهرة.

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره الجيش الرواندي في المباراة المثيرة التي تجمع بين الفريقين مساء السبت المقبل باستاد الدفاع الجوى، في إطار مباريات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

والتقى بيراميدز مع جي كيه يو في دور الـ 64 من عمر مواجهات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأقيمت المباراتان في القاهرة على ملعب الدفاع الجوي.

واستطاع بيراميدز تحقيق الفوز على جي كيه يو، بنتيجة 9-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب حيث فاز في لقاء الذهاب 6-0، وفي مواجهة العودة انتصر 3-1.

فريق الجيش الرواندي تأهل إلى دور الـ 32 بعدما حقق الفوز على منافسه عزام التنزاني بهدفين مقابل هدف، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

يطمح بيراميدز في تخطى عقبة الجيش الرواندي من أجل مواصلة مشواره بقوة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يدخل فريق بيراميدز البطولة هذه النسخة ولديه دوافع كبيرة من أجل الفوز بأول ألقابه القارية، خاصة بعد التدعيمات الكبيرة التي قام بها في فترة الانتقالات الجارية حاليًا في مصر.

كما سيعوّل بيراميدز على الخبرات الكبيرة من لاعبيه في الفريق على رأسهم رمضان صبحي وشريف إكرامي وإبراهيم عادل.

إلى جانب ذلك بيراميدز نجح في أن يحقق أول لقب محلي لحسابه، بالتتويج بلقب كأس مصر على حساب زد قبل أيام قليلة.

ويسعى بيراميدز للمضي قدمًا نحو اللقب في النسخة الحالية من المسابقة، ويسعى لمجابهة الأندية الأفريقية وعلى رأسها غريمه المحلي الأهلي حامل لقب المسابقة في آخر نسختين، والذي بدوره يستهدف اللقب الثالث على التوالي.