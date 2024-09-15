شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام جورماهيا الكيني في دوري الأبطال اليوم والان مع تفاصيل الخبر

استقر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على التشكيل المتوقع أن يبدأ به مباراته أمام جورماهيا الكيني في الثالثة عصر اليوم الأحد في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

والتشكيل المتوقع أن يبدأ به الأهلي مكون من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم "يوسف أيمن" ويحيى عطية الله في الدفاع، مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور في الوسط، حسين الشحات ورضا سليم ووسام أبو علي في الهجوم.

وأقيم أمس السبت الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وجورماهيا الكيني ، للاتفاق على كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين في الثالثة عصر اليوم الأحد على ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

حضر الاجتماع سمير عدلي المدير الإداري، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، في حضور المنسق العام ومراقبي المباراة والحكام وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، ومسؤولي فريق جورماهيا.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون السماوي، فيما يرتدي فريق جورماهيا طاقمًا من اللون الأخضر بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون البنفسجي بالكامل.