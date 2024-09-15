شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإسماعيلى يستقبل العزاء فى إيهاب جلال اليوم بالملاعب المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

يقيم مجلس إدارة النادى الإسماعيلى ، برئاسة نصر أبو الحسن، مساء اليوم الأحد، سرداق عزاء للراحل إيهاب جلال المدير الفنى لفريق بالملاعب المفتوحة باستاد الإسماعيلية.

وأقامت أسرة المدرب الراحل عزاء الجمعة الماضى بعد صلاة المغرب فى مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر، وتم تشييع جثمان إيهاب جلال من مسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير بعد وفاته مساء الأربعاء الماضى عقب تعرضه لأزمة صحية ومكث فى المستشفى عدة أيام قبل أن يرحل إلى مثواه الأخير.

وودع عدد كبير من نجوم الرياضة والمجتمع جثمان الراحل إيهاب جلال بعد أداء صلاة الجنازة عليه فى من مسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس.

وكان مجلس ولاعبو نادى الإسماعيلى أول الحاضرين لصلاة الجنازة على الراحل إيهاب جلال، كما حضر صلاة الجنازة كل من دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وطاهر أبوزيد وزير الرياضة الأسبق، وحسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر سابقا، بالإضافة إلى خالد بيبو وأحمد فتحى ووليد سليمان وحسنى عبد ربه وأبو طالب العيسوى وعلى يحيى واحمد حسن مكى ورضا شحاتة ومحمود الشامى ومختار مختار وتامر مصطفى ومجدى عبد العاطى واتوبيس لاعبى البنك الأهلى والجهاز بالكامل ونجوم الإسماعيلى والقناة.

كما حضر كل من إبراهيم حسن مدير المنتخب الوطنى وسعفان الصغير مدرب الحراس، محمد حمص وأحمد الشيخ لاعبى الإسماعيلى السابقين والفنانة مى كساب ومجلس إدارة نادى الإسماعيلى ولاعبى الفريق، وجمال عبد الحميد واحمد مجاهد ومصطفى يونس وعمر جمال ، وتواجد محمد مجدى أفشة لاعب الأهلى، فى المقابر لتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل إيهاب جلال.