شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يقص شريط مبارياته الأفريقية بمواجهة الهلال الليبي فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات الثامنة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة، يحل النادي المصري ضيفاً على الهلال الليبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والذي يقام على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية، ويبحث النسور الخضر عن تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تسهل مهمة الفريق في التأهل إلى دور المجموعات.

وتأهل النادي المصري للمشاركة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما أنهى الموسم الماضي المركز الرابع في المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري، برصيد 55 نقطة، خلف نادي الزمالك صاحب الـ 56 نقطة، وخاض المصري 34 مباراة فاز خلالها في 16 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 11 لقاء آخر، وسجل لاعبو المصري 41 هدفاً واستقبلوا 39.

وكانت بعثة النادي المصري سافرت صباح الخميس الماضي إلى مدينة بنغازي، وخاض الفريق 3 تدريبات على ملاعب النجيل الصناعي للاعتياد على ملعب اللقاء، كما حرص علي ماهر المدير الفني للمصري على ضم الصفقات الخمسة الجديدة، التي تم قيدها أفريقيا في قائمة الفريق وهم، كريم بامبو، محمد هاشم، محمد مخلوف، محمود حمدي، وخالد الغندور، إلى صفوف الفريق للاستعانة بهم في اللقاء المرتقب.

وشدد علي ماهر على أهمية استغلال كل فرصة تتاح للاعبين أمام المرمى، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على نظافة الشباك، كما حرص مجلس المصري على متابعة تدريبات الفريق بشكل يومي من خلال التواصل مع محمد موسى عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة وذلك لتحفيزهم على الفوز في بداية المشوار الأفريقي.

من جانبها، عينت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة المصري ومضيفه فريق الهلال الليبي، ويضم الطاقم كلا من الجابوني تانجوي ميبيامي حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول أبيلميرو مونتينجرو من ساوتومي وبرنسيب، ومساعد الحكم الثاني أوربن ندونج من الجابون، فيما يتولى جريج موكاجني مهام الحكم الرابع، بينما يتولى التشادي جيمين ديمبيلي مهام منسق المباراة ، ويتولى التونسي يسر سعد الله مهام مراقبة التحكيم.

وكان فريق الهلال الليبي تأهل للدور التمهيدي الثاني لملاقاة فريق المصري بعدما نجح في تكرار فوزه على نظيره كيتارا الأوغندي بثلاثية نظيفة في مباراتي الذهاب والإياب بالدور التمهيدي الأول.