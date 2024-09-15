شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتخذ إجراءات حفظ حقوقه فى أزمة الجابوني بوبيندزا والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق النادى فى أزمة الجابونى بوبيندزا الذى وقع على شروط الاتفاق لانضمامه للفريق، ثم انتقل لنادي لبوخارست الرومانى.

ويعكف مجلس الزمالك خلال الفترة الحالية على التشاور مع الفريق القانوني للنادي لتحديد الخطوات التي سيتم اتخاذها الفترة المقبلة، بما يحفظ حقوق النادي فى المحافظة على حقوقه فى أزمة الجابونى بوبيندزا.

وقرر الزمالك فرض سياج من السرية عما ستشهده الفترة المقبلة في هذا الشأن لعدم التأثر على حقوق النادي.

يذكر أن الزمالك لديه عقد ساري المفعول مع بوبيندزا، لكن اللاعب رفض احترام ما وقع عليه، ولم يرد على أي مكالمات من النادي، كما وقع عقدًا رسميًا مع الزمالك، وبناءً عليه حصلوا على شهادة مخالصة دولية، وهي البطاقة الدولية، وتم إرسال تذاكر الطيران للاعب لكنه تأخر ولم يبلغهم عن سبب التأخير.