"زيارة خاصة".. قرار جديد من جوميز قبل عودة الزمالك من كينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جوزيه جوميز، منح اللاعبين فرصة التجول بالعاصمة الكينية نيروبي صباح اليوم الأحد، عقب مواجهة الشرطة الكيني التي أقيمت عصر الأمس في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

ووافق الجهاز الفني، على تنظيم جولة ترفيهية للاعبين اليوم الأحد، بعد مواجهة الشرطة الكيني، وذلك لزيارة بعض المعالم السياحية في نيروبي.

وحقق الزمالك الفوز على منافسه الشرطة الكيني بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في المباراة التي أقيمت على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي.

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