شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عزاء والدة أيمن الرمادي في مسجد المشير طنطاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام فى السابعة مساء اليوم، الأحد، عزاء والدة أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، في مسجد المشير طنطاوي قاعة الصفا.

وتوفيت والدة أيمن الرمادي مساء الثلاثاء الماضي، ليغيب أيمن الرمادي عن تدريب فريق سيراميكا وينوب عنه أحمد مصطفى بيبو لحين عودة المدرب.



وتنتظر فريق سيراميكا العديد من البطولات التى يحلم بالمنافسة فيها، بعد حصد لقبين من بطولة رابطة الأندية آخر موسمين، والتأهل للسوبر المحلى المقرر إقامته فى الإمارات للموسم الثانى على التوالى.

وجدد مسئولو نادى سيراميكا عقد محمد كوكو حارس مرمى الفريق لمدة 3 مواسم بعد الاتفاق على كافة الأمور الخاصة بين الطرفين وقرر مسئولو نادى سيراميكا تجديد عقد محمد كوكو بعدما حصلوا على الضوء الأخضر من أيمن الرمادى المدير الفني للفريق بتجديد عقد اللاعب.