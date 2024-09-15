شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلى وجورماهيا الكينى فى دوري الأبطال قبل ضربة البداية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني في الثالثة عصر اليوم، الأحد، على ملعب نيايو الوطني. ولم يشارك الأهلى في دور الـ 64 حيث أعفاه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب تصنيفه في البطولة، أما جورماهيا فتأهل للدور التمهيدي الثاني لملاقاة الأهلي على حساب المريخ جوبا بالفوز عليه بنتيجة 5-2 بمجموع المباراتين.

ويحمل فريق الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا في آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجي التونسي بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربي بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويتربع النادي الأهلي على لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 12 لقبًا، بفارق 7 ألقاب كاملة عن أقرب منافسيه نادي الزمالك صاحب الـ6 ألقاب قارية، ويسعى الأحمر لتحقيق بداية قوية أمام فريق جورماهيا وخطف اللقب للمرة الـ13 في تاريخه والثالثة على التوالي.

الأهلي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا 12 مرة في تاريخة، في أعوام 1983، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021، 2023، وأخيرًا 2024.