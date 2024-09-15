شكرا لقرائتكم خبر عن ميركاتو الأهلى "رايح جاي".. 9 لاعبين يرسمون ملامح صفقات الأحمر قبل الظهور الأول والان مع تفاصيل الخبر

يدشن فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر انطلاقته الأولى هذا الموسم حينما يفتتح مشوار الدفاع عن لقبه كبطل لدوري أبطال أفريقيا بمواجهة جورماهيا الكينى في الثالثة عصر اليوم، الأحد، على ملعب نيايو الوطني ضمن منافسات دور الـ"32" للبطولة.

ويلاحق الأهلى حلم الفوز بالمسابقة الأبرز فى القارة للمرة 13 في تاريخه بعدما تعاقد عملاق كرة القدم المصرية مع 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث ركز المارد الأحمر على السوق المغربية من خلال التعاقد مع نجمي "أسود الأطلس"، المدافع أشرف داري والظهير الأيسر يحيى عطية الله، كما ضم لصفوفه المدافع يوسف أيمن على سبيل الإعارة من فريق الدحيل القطري، بجانب عمر الساعي النجم السابق لفريق الإسماعيلي.

في المقابل، قامت إدارة النادي الأهلى ببيع نجم الفريق محمد عبد المنعم لصفوف نيس الفرنسي مقابل 4.2 ملايين يورو، فضلا على إعارة الثلاثى آليو ديانج وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي "كريستو" تباعا لأندية الخلود السعودي وقطر القطري والصفاقسي التونسى.

من جهة أخرى، لم يتم تجديد عقد المهاجم الفرنسي أنتوني موديست بسبب المستويات المتوسطة التي قدمها في موسم 2023-2024.

ويستضيف استاد القاهرة مباراة الإياب بين الأهلي وجورماهيا، يوم 21 سبتمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.