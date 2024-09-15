شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ملعب مباراة الأهلى وجورماهيا الكينى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على فيس بوك صوراً لـ ملعب نيايو الوطني استعدادا لمواجهة جورماهيا الكينى بـ دوري أبطال أفريقيا.

يلاحق الأهلى حلم الفوز بالمسابقة الأبرز فى القارة للمرة 13 في تاريخه بعدما تعاقد عملاق كرة القدم المصرية مع 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث ركز المارد الأحمر على السوق المغربية من خلال التعاقد مع نجمي "أسود الأطلس"، المدافع أشرف داري والظهير الأيسر يحيى عطية الله، كما ضم لصفوفه المدافع يوسف أيمن على سبيل الإعارة من فريق الدحيل القطري، بجانب عمر الساعي النجم السابق لفريق الإسماعيلي.

في المقابل، قامت إدارة النادي الأهلى ببيع نجم الفريق محمد عبد المنعم لصفوف نيس الفرنسي مقابل 4.2 ملايين يورو، فضلا على إعارة الثلاثى آليو ديانج وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي "كريستو" تباعا لأندية الخلود السعودي وقطر القطري والصفاقسي التونسى.

من جهة أخرى، لم يتم تجديد عقد المهاجم الفرنسي أنتوني موديست بسبب المستويات المتوسطة التي قدمها في موسم 2023-2024.

ويستضيف استاد القاهرة مباراة الإياب بين الأهلي وجورماهيا، يوم 21 سبتمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.