شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلي قبل مواجهة جورماهيا الكينى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة عصر اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع جورماهيا الكيني على ملعب نيايو الوطني فى ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا.

وطالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر، لاعبيه بتحقيق فوز بنتيجة كبيرة في مستهل رحلته بدوري الأبطال الأفريقى لإيصال رسالة لجميع فرق القارة أن المارد الأحمر يعتزم الحفاظ على لقبه المفضل كبطل للقارة.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 118 مباراة فاز فى 86 لقاءً، وتعادل فى 22 مباراة، وتلقى 10 هزائم، وسجل لاعبوه 227 هدفا وتلقت شباكه 75، وخرج بشباك نظيفة فى 69 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صنداونز .(5-2)

وتوج كولر مع الأهلى بتسع بطولات هى السوبر المحلى "ثلاثة مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.

وحظي كولر بدعم هائل من قبل جماهير ناديه بسبب العلاقة الجيدة التي تربطه بهم وكذلك إدارة النادي، خاصة مع الألقاب التي حققها، لدرجة أنه تم تمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي ليستمر حتي نهاية موسم 2026.

وحصد كولر طوال مسيرته التدريبية قبل الأهلي 4 ألقاب، وتحولت حياته كثيرا مع المارد الأحمر.

ولم يحقق كولر أي بطولات مع منتخب النمسا، لكنه يصنف كصانع نهضة هذا المنتخب بعدما قاده للتأهل إلى كأس الأمم الأوروبية يورو 2016 للمرة الثانية في تاريخه، بجانب قيادته له لاحتلال المركز العاشر فى تصنيف الفيفا.