شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي لمباراة جورماهيا.. وسام أبو علي للهجوم وظهور عطية الله والان مع تفاصيل الخبر

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق استعداداً لخوض مباراة جورماهيا، المقرر لها الثالثة عصر اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، بملعب ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وبذلك يظهر المغربي يحيى عطية الله لأول مرة في مباراة رسمية للأهلي بعد التعاقد معه الصيف الجاري قادماً من سوتشي الروسي لمدة موسماً على سبيل الإعارة بمنية الشراء النهائي.

ويدشن الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر انطلاقته الأولى هذا الموسم حينما يفتتح مشوار الدفاع عن لقبه كبطل لدوري أبطال أفريقيا بمواجهة جورماهيا الكينى ، ولم يشارك الأهلى في دور الـ 64 حيث أعفاه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب تصنيفه في البطول ، في الجهة الأخرى، تأهل جورماهيا للدور التمهيدي الثاني لملاقاة الأهلي على حساب المريخ جوبا بالفوز عليه بنتيجة 5-2 بمجموع المباراتين.

ويحمل الأهلي، لقب دوري أبطال إفريقيا في آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجي التونسي بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربي بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويتربع الأهلي على لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 12 لقبًا، بفارق 7 ألقاب كاملة عن أقرب منافسيه نادي الزمالك صاحب الـ6 ألقاب قارية، ويسعى الأحمر لتحقيق بداية قوية أمام فريق جورماهيا وخطف اللقب للمرة الـ13 في تاريخه والثالثة على التوالي.

الأهلي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا 12 مرة في تاريخة، في أعوام 1983، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021، 2023، وأخيرًا 2024.