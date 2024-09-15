شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يدعو لاعبى الأندية لحضور افتتاح بطولة العالم للكراسى المتحركة والان مع تفاصيل الخبر

وجه اتحاد كرة اليد، برئاسة محمد الأمين، دعوة إلى الأندية لحضور اللاعبين حفل افتتاح بطولة العالم للكراسى المتحركة التى تستضيفها مصر، وذلك فى الثالثة عصر الثلاثاء المقبل على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

ويبدأ منتخب فراعنة كرة اليد للكراسى المتحركة مواجهاته بلقاء تشيلى يوم 17 سبتمبر فى الثالثة عصرا، قبل أن يلتقى مع البرتغال يوم 18 فى الثانية عشرة والنصف ظهراً، وأخيرا يلتقى مع الهند فى نفس اليوم بالفترة المسائية.



دعوة اليد

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر ودية ثانية أمام أمريكا اليوم بعد تحقيق الفوز فى الودية الأولى أمس 3-0

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة محمد الأمين، استقر على اختيار أكرم أبو ريدة مديرًا للبطولة.

وتعد هذه النسخة الثالثة من البطولة، حيث أقيمت النسخة الأولى لبطولة العالم للكراسي المتحركة في مصر 2022، وحصل المنتخب المصري على المركز الثاني والميدالية الفضية بينما نظمت البرتغال النسخة الثانية

ويشارك في البطولة 8 منتخبات من مختلف دول العالم وهم: “مصر، البرازيل، اليابان، فرنسا، أمريكا.