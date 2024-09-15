شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الأهلى في الزيارة الأخيرة لنيروبى قبل مواجهة جورماهيا الكينى؟ والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة الثالثة عصر اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع جورماهيا الكيني على ملعب نيايو الوطني فى ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا.

لقاء الأهلي مع جورماهيا الكيني، هو الأول بين الفريقين في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فلم يلتق الفريقان من قبل خلال مشاركاتهما برابطة الأبطال.

آخر زيارات الأهلي في كينيا كانت عام 2013، وقتها واجه فريق توسكر الكيني في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا، ونجح الأهلي فى الفوز بنتيجة 2-1.

وفي مباراة الإياب بالقاهرة، فاز الأهلي بثنائية نظيفة؛ ليتأهل إلى دور المجموعات ويكمل مشواره في البطولة، ويتوج بها في النهائي على حساب أورلاندو بيراتس الجنون إفريقي، ويحصد الأهلي اللقب للمرة الثامنة في تاريخه.