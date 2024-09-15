جوميز يراقب الأهلي في ملعب جورماهيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يتواجد الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، في ملعب جورماهيا الكيني لمشاهدة فريق الأهلي.

ويلتقي الأهلي في الوقت الحالي، مع نظيره جورماهيا الكيني، على ملعب الأخير، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص جوميز على التواجد في ملعب المباراة، لمتابعة الفريق الأحمر، لدراسته قبل مواجهته المقرر لها يوم 27 من الشهر الحالي، في بطولة السوبر الأفريقي، بالمملكة العربية السعودية.

ويتواجد فريق الزمالك حاليا في كينيا، حيث حقق الفوز أمس السبت، بهدف دون رد، على نظيره الشرطة، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

اقرأ أيضا:

"بث مباشر".. مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني بدوري الأبطال

"كنا هنستقبل 3 أهداف".. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية: قلقان من الأهلي