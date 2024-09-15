شكرا لقرائتكم خبر عن رامي ربيعة وبيرسى تاو يتقدمان للأهلى بثنائية فى شباك جورماهيا الكينى والان مع تفاصيل الخبر

تقدم رامى ربيعة مدافع النادى الأهلى بالهدف الأول لفريقه فى الدقيقة 14 فى شباك جورماهيا الكينى بدوري أبطال أفريقيا، ثم أضاف بيرسى تاو الهدف الثانى فى الدقيقة 15.

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق استعداداً لخوض مباراة جورماهيا، التى انطلقت بملعب ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وبذلك يظهر المغربي يحيى عطية الله لأول مرة في مباراة رسمية للأهلي بعد التعاقد معه الصيف الجاري قادماً من سوتشي الروسي لمدة موسماً على سبيل الإعارة بمنية الشراء النهائي.

ويدشن الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر انطلاقته الأولى هذا الموسم حينما يفتتح مشوار الدفاع عن لقبه كبطل لدوري أبطال أفريقيا بمواجهة جورماهيا الكينى ، ولم يشارك الأهلى في دور الـ 64 حيث أعفاه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب تصنيفه في البطول ، في الجهة الأخرى، تأهل جورماهيا للدور التمهيدي الثاني لملاقاة الأهلي على حساب المريخ جوبا بالفوز عليه بنتيجة 5-2 بمجموع المباراتين.