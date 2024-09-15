شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن بطولة العالم لكرة اليد للكراسى المتحركة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

تستعد مصر لاستضافة منافسات بطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة التى تحظى بمشاركة عدد كبير من الدول، واستعدت مصر جيداً لاستضافة هذا الحدث وخروجه بشكل يليق بالرياضة المصرية، ونستعرض في التقرير التالي أهم المعلومات عن هذه البطولة:

س: أين تقام منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة؟

ج: يستهل المنتخب مشواره في البطولة بصالة حسن مصطفى بعد غد، الثلاثاء وتستمر حتى 22 سبتمبر الجارى.

س: ما هي مجموعة مصر في البطولة؟

ج: يلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التى تضم كلا من "الهند، البرتغال، وتشيلي" مع مصر.

س: متى يبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة؟

ج: يبدأ منتخب فراعنة كرة اليد للكراسى المتحركة مواجهاته بلقاء تشيلى يوم 17 سبتمبر فى الثالثة عصرا، قبل أن يلتقى مع البرتغال يوم 18 فى الثانية عشرة والنصف ظهراً، وأخيرا يلتقى مع الهند فى نفس اليوم بالفترة المسائية.

س: ما هو موعد الاجتماع الفني لبطولة العالم للكراسى المتحركة؟

ج: يُعقد الاجتماع الفنى لبلبطولة غداً، الاثنين، بحضور مندوبى المنتخبات المشاركة؛ لمناقشة تعليمات البطولة ونظامها، وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة محمد الأمين، استقر على اختيار أكرم أبو ريدة مديرًا للبطولة.

س: عم أسفرت النسخة الأولى من البطولة؟

ج: تعد هذه النسخة هي الثانية من البطولة، حيث أقيمت النسخة الأولى لبطولة العالم للكراسي المتحركة في مصر 2022، وحصل المنتخب المصري على المركز الثاني والميدالية الفضية ويشارك في البطولة 8 منتخبات من مختلف دول العالم وهم: “مصر، البرازيل، اليابان، فرنسا، أمريكا.