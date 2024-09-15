شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحافظ على التقدم بثنائية أمام جورماهيا فى كينيا بعد مرور 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني المُقامة حالياً بملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروني، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والنتيجة تقدم الأهلي بثنائية نظيفة.

بدأ الفريق الكيني بنشاط ملحوظ مُستغلاً اهتمام الأهلي بالجانب الدفاعي ، وضغط صاحب الأرض بقوة منذ إنطلاق اللقاء بحثاُ عن هدف مُبكر ، ووسط استحواذ الفريق الكيني نجح الأهلي في تسجيل هدفين مُتتالين الأول عن رامي ربيعة وبيرسي تاو في الدقيقتين 13 و14 على التوالي.

بعد الهدفين أهدر الأهلي هدفين عن طريق بيرسي تاو ووسام أبو علي.، ثم عادت السيطرة مرة أخرى للفريق الكيني الذي ضغط بقوة بحثاً عن هدف تعديل النتيجة وأنقذ محمد الشناوي فرصة تسجيل هدف أول للفريق الكيني في الدقيقة 23 بعدما تصدى لتسديدة قوية. عاد اللعب وسط الملعب قليلاً بعد تراجع أداء الفريقين.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله ومروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاوو وسام أبو علي.

وبذلك يظهر المغربي يحيى عطية الله لأول مرة في مباراة رسمية للأهلي بعد التعاقد معه الصيف الجاري قادماً من سوتشي الروسي لمدة موسماً على سبيل الإعارة بمنية الشراء النهائي.

ويدشن الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر انطلاقته الأولى هذا الموسم حينما يفتتح مشوار الدفاع عن لقبه كبطل لدوري أبطال أفريقيا بمواجهة جورماهيا الكينى ، ولم يشارك الأهلى في دور الـ 64 حيث أعفاه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب تصنيفه في البطول ، في الجهة الأخرى، تأهل جورماهيا للدور التمهيدي الثاني لملاقاة الأهلي على حساب المريخ جوبا بالفوز عليه بنتيجة 5-2 بمجموع المباراتين.