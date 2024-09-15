شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. جورماهيا يحاول التسجيل والأهلي يحافظ على التقدم بثنائية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 سبتمبر 2024 04:21 م

مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني المُقامة حالياً بملعب ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والنتيجة مازالت تقدم الأهلي بثنائية نظيفة.

الشوط الأول

بدأ الفريق الكيني بنشاط ملحوظ مُستغلاً اهتمام الأهلي بالجانب الدفاعي ، وضغط صاحب الأرض بقوة منذ إنطلاق اللقاء بحثاُ عن هدف مُبكر ، ووسط استحواذ الفريق الكيني نجح الأهلي في تسجيل هدفين مُتتالين الأول عن رامي ربيعة وبيرسي تاو في الدقيقتين 13 و14 على التوالي.

بث مباشر مباراة الاهلي

بعد الهدفين أهدر الأهلي هدفين عن طريق بيرسي تاو ووسام أبو علي.، ثم عادت السيطرة مرة أخرى للفريق الكيني الذي ضغط بقوة بحثاً عن هدف تعديل النتيجة وأنقذ محمد الشناوي فرصة تسجيل هدف أول للفريق الكيني في الدقيقة 23 بعدما تصدى لتسديدة قوية.

عاد اللعب وسط الملعب قليلاً بعد تراجع أداء الفريقين ، وفي الدقيقة 33 أنقذ محمد الشناوي فرصة هدف مُحقق بعدما انفرد لاعب جورماهيا بالشناوي لينقض الأخير وينقذ الموقف في الوقت المتاسب.

ونال مروان عطية بطاقة صفراء في الدقيقة 38 للخشونة ، وتبادل الفريقين الهجمات في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لكن دون جدوى لينتهي هذا الشوط بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الفريق الكيني الذي ضغط بقوة من أجل تعديل النتيجة لكن لاعبي الأهلي تصدوا للهجمات بشكل جيد ومنعوا أصحاب الأرض من زيارة شباك الشناوي.

ويضم تشكي الأهلي الذي علنه مارسيل كولر كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله ومروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاوو وسام أبو علي.

وبذلك يظهر المغربي يحيى عطية الله لأول مرة في مباراة رسمية للأهلي بعد التعاقد معه الصيف الجاري قادماً من سوتشي الروسي لمدة موسماً على سبيل الإعارة بمنية الشراء النهائي.