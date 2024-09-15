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الاتحاد العربي يعدل مواعيد مباريات الاتحاد السكندري بالبطولة العربية للسلة

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الأحد، 15 سبتمبر 2024 07:02 م

قرر الاتحاد العربى لكرة السلة تعديل مواعيد مباريات الدور التمهيدى لمنافسات البطولة العربية للأندية رقم ( 36 ) لكرة السلة، ونقل مباريات فريق بيروت إلى صالة برج العرب.

وجاء مباريات نادى الاتحاد السكندرى بالدور التمهيدى كالتالي:

 

وأتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي إجراءات التعاقد مع اللاعب الأمريكي الجنسية " جوردان ماكـراي " للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة السلة لخوض منافسات البطولة العربية رقم " 36 " و التي يستضيفها زعيم الثغر خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر 2024 .

ولعب " ماکرای في الدوري الامريكي بفريق كليفلاند كافالييرز وحصد معهم بطولة الـ NBA موسم 2016-2017 ، و في الموسم الماضي كان ضمن فريق أيك أثينا اليوناني ، كذلك لعب بالدوري الصيني والدوري الفرنسي ويعتبر اللاعب إضافة قوية وكبيرة للفريق لخبرته الفنية العالية.

وقع اللاعب عقب الاتفاق على كافة تفاصيل و بنود التعاقد الخاصـة بمع محمد مصيلحى رئيس النادي ويُجيد " ماكراى " اللعب في مركزي " 2-3 " .

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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